За неделю РФ выпустила по Украине более 1300 КАБов, 10 ракет и более 1000 "шахедов", – Зеленский

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

За прошедшую неделю войска РФ сбросили на Украину более 1300 авиационных бомб. Также россияне выпустили более 1000 ударных дронов и более 10 ракет разных типов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Он напомнил, что захватчики совершили сотни обстрелов украинских городов и общин за это время. Под удар попали: Черниговщина, Херсонщина, Донетчина, Харьковщина, Днепровщина, Одесщина, Полтавщина, Киевщина, Николаевщина, Запорожье и Сумщина.

"Россияне запустили более 1020 ударных дронов, почти 1360 управляемых авиационных бомб и более 10 ракет разных типов", - заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что "те, кто хочет скорейшего завершения войны, не атакуют мирные города".

"Поэтому мы должны совместно давить на Россию, чтобы заставить завершить агрессию. Нужны решительные меры, в частности, санкции, которые следует не только сохранять, но и постоянно усиливать. Украина, Европа, Америка и все в мире, кто хочет мира, - вместе мы можем обеспечить справедливый и долговременный мир", - подчеркнул глава государства.

Напомним, в ночь на 16 марта российская армия запустила по Украине 90 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 47 дронов, еще 33 — локационно потеряны.