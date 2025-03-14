Меценати Тернопільщини передали на фронт понад 100 FPV дронів
Понад сотню FPV дронів для бійців спецпідрозділів передали меценати Тернопільської області
Про це повідомили у поліції Тернопільської області, передає RegioNews.
За словами підприємців, ці дрони допомагатимуть воїнам нищити ще більше окупантів і ворожої техніки.
Зокрема дрони отримають батальйон поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Тернопільській області та бійці Об'єднаної штурмової бригади Нацполіції "Лють".
За активну громадську позицію, за волонтерську ініціативу та підтримку працівників Нацполіції, які захищають територіальну цілісність держави, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко вручив меценатам листи подяки.
Нагадаємо, на Тернопільщині в полі знайшли тіло зниклого 17-річного хлопця.
У Тернопільській області судитимуть військових, які будували житло командируВсі новини »
11 березня 2025, 17:21На Тернопільщині загорілась дерев'яна церква
11 березня 2025, 12:24У Тернополі призупиняють опалювальний сезон через рекордне потепління
10 березня 2025, 18:45
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Зеленський заявив, що в України є хороша можливість швидко завершити війну та забезпечити мир
14 березня 2025, 18:08Стало відомо, ким був убивця активіста Ганула в Одесі
14 березня 2025, 18:02В Україні діти ветеранів та загиблих військових зможуть безкоштовно навчатися
14 березня 2025, 17:59Де в Україні завершено опалювальний сезон: названо регіони
14 березня 2025, 17:52Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: є постраждалі
14 березня 2025, 17:24У Генштабі прокоментували "оточення" українських військ у Курській області
14 березня 2025, 17:20ДТП на Київщині: легковик зіткнувся з мікроавтобусом, є постраждалі
14 березня 2025, 17:20На Рівненщині неповнолітній на квадроциклі потрапив у ДТП: підлітка госпіталізували непритомним
14 березня 2025, 17:05На Буковині викрили підпільний "цех" із виробництва фальшивих документів
14 березня 2025, 16:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »