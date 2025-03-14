В Генштабе прокомментировали "окружение" украинских войск в Курской области

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Информация о якобы окружении противником украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров. Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела. Боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск" продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на Курщине.

"Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение по всем видам оружия. С начала текущих суток на Курском направлении происходило 13 боевых столкновений. Угроза окружения наших подразделений отсутствует", - подчеркнули в Генштабе.

Ранее в сети распространили информацию о том, что украинские военные попали в окружение Курщины. Кроме того, в телеграмм-каналах распространяют фото и видео с украинскими военными, которых армия РФ захватывает в плен.

Напомним, Трамп попросил Путина отпустить украинских военных в Курщине.