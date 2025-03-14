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14 березня 2025, 15:43

Цього року вже 5 тис. родин ВПО отримали від держави компенсацію на купівлю нового житла – нардеп Олена Шуляк

14 березня 2025, 15:43
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Скільки переселенців отримали нове житло в 2025 році

Цього року вже понад 5 тис. сімей переселенців отримали компенсації у вигляді житлових сертифікатів на купівлю нового помешкання за державною програмою "єВідновлення". Про це повідомила одна з розробниць програми, голова партії "Слуга Народу" та народний депутат Олена Шуляк.

"ВПО звикли шукати. Нову квартиру, яку можна винайняти за адекватну ціну. Роботу, щоб цю квартиру оплачувати. Школу чи садок, де ще є місця. Спільноту, яка зрозуміє без пояснень. Тепер пошуки завершені для понад 5 тис. родин, які мають статус ВПО, які втратили єдине житло та які вже отримали компенсацію, загальна сума якої – більше 6,5 млрд грн", – заявила Олена Шуляк.

Вона додала, що понад 1,5 тис. переселенців із зазначених 5 тис. уже безпосередньо скористалися компенсаціями та придбали нові домівки. Найчастіше, за її словами, житло за "єВідновленням" купують у Київській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській областях і в Києві.

Загалом цього року, як пояснюють у партії "Слуга Народу", держава спрямовує на виплати за програмою "єВідновлення" 19 млрд грн. Більшість цих коштів – 15 млрд із 19-ти – направляють саме для компенсацій тим переселенцям, які офіційно мають статус ВПО та в яких повністю зруйноване житло, і воно – єдине для проживання. Ця підтримка загалом стосуватиметься щонайменше 10 тис. українських сімей ВПО, 5 тис. із яких, як зазначалося вище, вже отримали такі компенсації у вигляді житлових сертифікатів.

"Ці цифри – без пафосу, але з реальним змістом. Щаслива разом із партією "Слуга Народу" бути дотичною до створення "єВідновлення" – програми, яка не просто існує на папері, а реально змінює життя тисяч людей. Це про нові домівки, про повернення до нормальності, про можливість нарешті розпакувати валізи й не шукати "тимчасове" житло", – наголосила Олена Шуляк.

За її словами, наприкінці минулого року, коли готувався державний бюджет – 2025, то в нього на "єВідновлення" не заклали жодної копійки. Профільне міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з незрозумілих причин не передбачило взагалі коштів на виплати компенсацій.

"Однак ми активно включилися з низкою моїх колег-нардепів і почали порушувати це питання на всіх рівнях, зокрема й на рівні прем'єр-міністра. І вже до другого читання держбюджету в парламенті ми домоглися, щоб на 2025-й рік заклали 4 млрд грн. Однак насправді й цієї суми було б замало. Саме тому за завданням Президента Зеленського та пропозицією партії "Слуга Народу" були віднайдені додаткові 15 млрд грн, які спрямовують винятково на виплати для внутрішніх переселенців. Виділення 15 млрд грн – це прямий доказ, що слова про підтримку переселенців є не просто словами. Заяви про підтримку перетворюються в конкретні сильні рішення, які допомагають нашим людям вистояти в цей складний воєнний час", – резюмувала Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше вона повідомила, що разом із партією "Слуга Народу" ініціювала запровадження кількох інструментів, які дадуть змогу українцям відносно швидко обзавестися своїм житлом без необхідності десятиліттями збирати на нього.

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