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В этом году уже более 5 тыс. семей переселенцев получили компенсации в виде жилищных сертификатов на покупку нового жилья по государственной программе "Восстановление". Об этом сообщила одна из разработчиков программы, председатель партии "Слуга Народа" и народный депутат Елена Шуляк.

"ВПЛ привыкли искать. Новую квартиру, которую можно снять за адекватную цену. Работу, чтобы эту квартиру оплачивать. Школу или садик, где еще есть места. Сообщество, которое поймет без объяснений. Теперь поиски завершены для более 5 тыс. семей, имеющих статус ВПЛ, потерявших единственное жилье и уже получивших компенсацию, общая сумма которой – более 6,5 млрд грн, - заявила Елена Шуляк.

Она добавила, что более 1,5 тыс. переселенцев из указанных 5 тыс. уже непосредственно воспользовались компенсациями и приобрели новые дома. Чаще всего, по ее словам, жилье по "Восстановлению" покупают в Киевской, Харьковской, Черниговской, Николаевской областях и в Киеве.

В целом в этом году, как объясняют в партии "Слуга Народа", государство направляет на выплаты по программе "Восстановление" 19 млрд грн. Большинство этих средств – 15 млрд из 19 – направляют именно для компенсаций тем переселенцам, которые официально имеют статус ВПЛ и в которых полностью разрушено жилье, и оно – единственное для проживания. Эта поддержка в целом будет касаться не менее 10 тыс. украинских семей ВПЛ, 5 тыс. из которых, как уже отмечалось выше, уже получили такие компенсации в виде жилищных сертификатов.

"Эти цифры – без пафоса, но с реальным содержанием. Счастлива вместе с партией "Слуга Народа" быть причастной к созданию "єВосстановлення" - программы, которая не просто существует на бумаге, а реально меняет жизнь тысяч людей. Это о новых домах, о возвращении к нормальности, о возможности наконец-то распаковать чемоданы и не искать "временное" жилье", - подчеркнула Елена Шуляк.

По ее словам, в конце прошлого года, когда готовился государственный бюджет - 2025, то у него на "Восстановление" не заложили ни копейки. Профильное министерство развития общин, территорий и инфраструктуры по непонятным причинам не предусмотрело вообще средств на выплаты компенсаций.

"Однако мы активно включились с рядом моих коллег-нардепов и начали поднимать этот вопрос на всех уровнях, в том числе и на уровне премьер-министра. И уже до второго чтения госбюджета в парламенте мы добились, чтобы на 2025 год заложили 4 млрд грн. Однако на самом деле и этой суммы было бы мало. Именно поэтому по заданию Президента Зеленского и предложению партии "Слуга Народа" были найдены дополнительные 15 млрд грн, которые направляются исключительно на выплаты для внутренних переселенцев. Выделение 15 млрд грн – это прямое доказательство, что слова о поддержке переселенцев не просто слова. Заявления о поддержке превращаются в конкретные сильные решения, помогающие нашим людям выстоять в это сложное военное время", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, ранее она сообщила, что вместе с партией "Слуга Народа" инициировала введение нескольких инструментов, позволяющих украинцам относительно быстро обзавестись своим жильем без необходимости десятилетиями собирать на него.