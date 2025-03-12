У парламенті пояснили, що необхідно зробити, щоб на житло не довелося збирати десятиліттями

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Держава має вдосконалити програму "єОселя", розширити програму "єВідновлення", а також запровадити додаткові фінансово-кредитні механізми, щоб зробити житло якомога доступнішим для громадян. На цьому наголошують партія "Слуга Народу" та її очільниця, нардеп Олена Шуляк.

Так, за її словами, зараз середньостатистичному українцю необхідно кілька років поспіль повністю відкладати свою зарплатню, щоб мати змогу придбати 1-кімнатну квартиру. Наприклад, у Києві для цього треба 8 років, у Львові – понад 9 років, а в Одесі – більше 6-ти.

"Це, звісно, усереднені розрахунки. Але вони дають реальне уявлення про загальний рівень доступності житла в Україні. І цей рівень – катастрофічно низький для багатьох українців. Тому державі потрібно продовжувати курс на запровадження нових механізмів, які дадуть змогу скоротити цей термін. І наша партія "Слуга Народу" буде наполягати на реалізації цих кроків", – зазначає Шуляк.

Насамперед, на чому наголошують у політичній силі, необхідно розширити програму "єВідновлення" для переселенців, чиє знищене житло залишилося на тимчасово окупованих територіях.

"Це дасть можливість значно більшій кількості переселенців не чекати роками, щоб нарешті знайти нову домівку й облаштуватися на новому місці. Окремого законодавства для цього не потрібно – наразі рішення тільки за урядом", – підкреслює нардеп.

Вона також наголосила, що зменшити кількість ВПО, які змушені відкладати на нове житло для себе 8 років, якщо вони хочуть жити, наприклад, у Києві, можна за рахунок удосконалення програми пільгової іпотеки "єОселя". Йдеться про зниження розміру першого внеску з 20% до 15% та відсоткової ставки з 7% до 3% та запровадження пільгових умов кредитування для сімей з дітьми.

"Ці зміни однозначно будуть дієвими – про це вже свідчить статистика. Зокрема завдяки ініціативі партії "Слуга Народу", яка стосувалася збільшення віку житла, яке можна купити за допомогою "єОселя", кількість ВПО, які у такий спосіб придбали житло, суттєво зросла. Нагадаю, раніше вони могли купити житло, яке не старше 3 років. А це переважно новобудови, що суттєво обмежувало переселенців", – пояснює нардеп.

Однак і цього буде недостатньо, вважає парламентарка. Україні варто запровадити такий інструмент як оренда житла з правом викупу – варіант, коли ти з часом можеш придбати житло, яке винаймаєш. Майно, як правило, перебуває у власності громади або громада підписує договір з відповідною організацією, яка управляє подібним фондом нерухомості. Оренда має бути такою, яку б зміг потягнути сам орендар.

На впровадженні цього інструменту наполягали міжнародні партнери, наголосила Шуляк і додала, що кошти від викупу орендарями житла, яке надаватиметься їм в оренду, йтимуть якраз на поповнення фонду соціального житла. Законодавство щодо запровадження якого в Україні планують ухвалити найближчими тижнями. Йдеться про законопроєкт №12377 "Про основні засади житлової політики".

Саме цей законопроєкт, за словами Шуляк, дасть українцям загалом і ВПО зокрема не накопичувати на нове житло роками. Його ухвалення також є умовою отримання Україною 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility. Серед іншого: законопроєкт передбачає запровадження ще кількох дієвих інструментів – додаткових фінансово-кредитних і зокрема житлово-комунальних кооперативів.

Це дуже поширена практика в Євросоюзі, зауважила нардепка. Кооперативне житло повсюдно цінують за доступність людям із середніми доходами, зокрема для молоді та людей похилого віку, розумну квартплату, прозорість управління, співробітництво та можливість соціального розвитку.

"Запровадивши цей інструмент всі наші громадяни, включно з ВПО, які потребують поліпшення житлових умов, зможуть переїхати в нові домівки швидше. А це, своєю чергою, сприятиме поверненню українців додому, що означатиме для України збереження її людського капіталу – одного з найцінніших активів нашої держави", – резюмувала Олена Шуляк.