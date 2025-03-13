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Жінка переказала інтернет-ворожці понад 95 тисяч гривень, аби та зняла з неї "порчу"

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Жінка натрапила в інтернеті на оголошення про надання "магічної допомоги" і вирішила скористатися послугами онлайн-ворожки.

Впродовж двох тижнів на онлайн-обряди та консультації по зняттю порчі жінка витратила понад 95 тисяч гривень. Вона сумлінно виконувала всі вказівки ворожки, та для остаточного результату, за словами останньої, не вистачало ще певної суми. Коли замовниця відмовилась платити, припинилися й сеанси по "очищенню аури".

Після цього жінка звернулась із заявою до поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, жителька Тернопільщини втратила майже 100 тисяч гривень через фальшиву пропозицію "єДопомоги".