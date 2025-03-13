Полонені учасники руху опору можуть отримати статус УБД: деталі

фото: Міністерство оборони України

Учасники руху опору, які перебували в російському полоні, відтепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Зміни до відповідного Порядку вніс Кабінет Міністрів України

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Оновлений Порядок також уточнює підстави для надання статусу УБД.

"На отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відтепер змінився і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД. З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Окрім того, до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, а й військовослужбовці.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, скільки українців готові долучитися до ЗСУ.