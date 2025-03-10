Україна отримала 100 тисяч доз комбінованої вакцини для дітей
Українські медичні заклади отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Вакцина ПЕНТА-Hib є комбінованим препаратом, що захищає дітей першого року життя від дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В і гемофільної інфекції. Ці хвороби становлять серйозну загрозу для життя, тому в Україні вакцинація проти них безкоштовна та входить до Календаря профілактичних щеплень, наголосили в МОЗ.
Препарат уже розподілено між регіонами відповідно до потреб для здійснення запланованих безоплатних щеплень.
Отримати безкоштовні щеплення можна в державних медичних установах або приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров'я.
Нагадаємо, у 19 областях України працюють "амбулаторії на колесах". Тут медики надають послуги з профілактики, тестування ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, які передаються статевим шляхом.