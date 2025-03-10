Україна отримала 100 тисяч доз комбінованої вакцини для дітей

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Українські медичні заклади отримали 100 тисяч доз комбінованої вакцини, що захищає дітей одразу від п’яти захворювань

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Вакцина ПЕНТА-Hib є комбінованим препаратом, що захищає дітей першого року життя від дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В і гемофільної інфекції. Ці хвороби становлять серйозну загрозу для життя, тому в Україні вакцинація проти них безкоштовна та входить до Календаря профілактичних щеплень, наголосили в МОЗ.

Препарат уже розподілено між регіонами відповідно до потреб для здійснення запланованих безоплатних щеплень.

Отримати безкоштовні щеплення можна в державних медичних установах або приватних клініках, які мають договір із Національною службою здоров'я.

Нагадаємо, у 19 областях України працюють "амбулаторії на колесах". Тут медики надають послуги з профілактики, тестування ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусних гепатитів та інфекцій, які передаються статевим шляхом.