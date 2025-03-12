В Украине полиция начала массовые обыски у моделей OnlyFans

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Правоохранители проводят обыски у украинских моделей OnlyFans. Данные о них могли получить у налоговой

Как передает RegioNews, об этом Экономической правде сообщила одна из моделей, у которой состоялись обыски.

По ее словам, на днях ее посетили следователи Национальной полиции. В определении суда говорится, что обыски проходят по делу, возбужденному по части 3 статьи 301 Уголовного кодекса (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов с получением дохода в крупном размере).

"Они забрали ноутбук мужчины, флешки и 200 тысяч долларов, которые были в доме. Эти средства я как раз сегодня планировала обменять на гривну для того, чтобы заплатить налог (на доход – ЭП) за 2023 год. Я раньше договорилась с банком об обмене денег", - сообщила модель.

После того, как история с обысками у моделей OnlyFans стала публичной, правоохранители якобы неформально согласились не продолжать следственные действия, пока в Украине не примут законопроект о декриминализации порно.

Напомним, Германия передала Украине топ-чиновника налоговой службы.