Завтра повітря в Україні прогріється до +20 градусів

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У вівторок, 11 березня в Україні очікується тепла погода з денною температурою повітря +14…+20 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, дощі пройдуть на Закарпатті, у Карпатах та подекуди у північних районах Рівненщини, Волині та Житомирщини.

У більшості областей України - без опадів.

Завтра буде рвучкий вітер, який часом досягатиме сильних штормових поривів до 15-20 метрів за секунду.

У Києві 11-го березня очікується максимальна температура повітря +17…+19 градусів. Опади малоймовірні. Вітер рвучкий, південно-західного напрямку.

"У кінці поточного тижня розпочнеться заміна теплої повітряної маси на холодну, можуть озиватися хронічні недуги, боліти голова, тиск завертатиме не туди, словом, ви знаєте, що робити", - підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, березень б'є температурні рекорди в українській столиці.