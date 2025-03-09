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В Україні продовжує теплішати. В деяких регіонах температура повітря вже вище за 17-20 градусів тепла

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні в понеділок, 10 березня, очікується невелика хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. Вдень стовпчики термометра піднімуться на 12-17 градусів вище нуля. У західних областях - до 20 градусів тепла, а на узбережжі морів - від 7 до 12 градусів вище нуля.

У Київській області вночі також буде від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу. Вдень - від 12 до 17 градусів тепла. У столиці вночі прогнозують від 2 до 4 градусів тепла, а вдень - від 15 до 17 градусів вище нуля.