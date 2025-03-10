Завтра воздух в Украине прогреется до +20 градусов

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Во вторник, 11 марта, в Украине ожидается теплая погода с дневной температурой воздуха +14…+20 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди пройдут на Закарпатье, в Карпатах и кое-где в северных районах Ровенщины, Волыни и Житомирщины.

В большинстве областей Украины – без осадков.

Завтра будет порывистый ветер, который будет достигать сильных штормовых порывов до 15-20 метров в секунду.

В Киеве 11 марта ожидается максимальная температура воздуха +17…+19 градусов. Осадки маловероятны. Ветер порывистый, юго-западного направления.

"В конце текущей недели начнется замена теплой воздушной массы на холодную, могут отзываться хронические недуги, болеть голова, давление будет заворачивать не туда, словом, вы знаете, что делать", - подытожила Н.Диденко.

Напомним, март бьет температурный рекорд в украинской столице.