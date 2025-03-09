Солнце "пригреет" до 20 градусов тепла: синоптики показали прогноз погоды на понедельник, 10 марта
В Украине продолжает теплеть. В некоторых регионах температура воздуха уже выше 17-20 градусов тепла
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.
В Украине в понедельник, 10 марта, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Днем столбики термометра поднимутся на 12-17 градусов выше нуля. В западных областях – до 20 градусов тепла, а на побережье морей – от 7 до 12 градусов выше нуля.
В Киевской области ночью также будет от 4 до 1 градуса мороза. Днем – от 12 до 17 градусов тепла. В столице ночью прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов выше нуля.
Украину засыплет снегом с середины марта: где ждать снегопадовВсе новости »
08 марта 2025, 18:25В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина
08 марта 2025, 10:10Стало известно, какой будет погода в Украине в марте
24 февраля 2025, 15:23
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Трамп "приревновал" британского короля к Зеленскому - СМИ
09 марта 2025, 19:05Известная украинская певица попала в ДТП
09 марта 2025, 18:55На Евровидении-2025 может выступить легендарная Селин Дион – что известно
09 марта 2025, 18:40Хотел выпить и отдохнуть: в Одесской области мужчина жестоко избил 3-летнюю падчерицу, потому что она плакала
09 марта 2025, 18:25"Украина может не выжить в любом случае": Трамп снова сделал скандальные интервью по Украине и войне
09 марта 2025, 18:15В Киевской области произошла авария с трактором: водителя госпитализировали
09 марта 2025, 17:40США остановили поддержку F-16: что теперь делать Украине
09 марта 2025, 16:55Украинские пограничники показали, как уничтожили еще один российский "Солнцепок"
09 марта 2025, 16:35На Закарпатье несовершеннолетний сбил насмерть человека
09 марта 2025, 16:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »