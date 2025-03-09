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Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В Украине в понедельник, 10 марта, ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. Днем столбики термометра поднимутся на 12-17 градусов выше нуля. В западных областях – до 20 градусов тепла, а на побережье морей – от 7 до 12 градусов выше нуля.

В Киевской области ночью также будет от 4 до 1 градуса мороза. Днем – от 12 до 17 градусов тепла. В столице ночью прогнозируют от 2 до 4 градусов тепла, а днем – от 15 до 17 градусов выше нуля.