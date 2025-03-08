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08 березня 2025, 19:10

Ювілейна експедиція: 13 українців вирушили до Антарктики

08 березня 2025, 19:10
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фото: Національний антарктичний науковий центр
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Сьогодні 8 березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила 30-та українська антарктична експедиція

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр, передає RegioNews.

Члени експедиції дістануться автобусом до Польщі, звідки перелетять до Південної Америки. Далі вони на криголамі "Ноосфера" прямуватимуть до Антарктики, долаючи відому своєю бурхливістю протоку Дрейка.

На станції "Академік Вернадський" учасники 30-ї Української антарктичної експедиції змінять попередню команду і пробудуть там до квітня 2026 року.

До складу експедиції увійшло 13 осіб: 8 науковців, лікарка, кухарка, системний адміністратор, системний механік і дизеліст-електрик.

Команда займатиметься геофізичними, метеорологічними та біологічними дослідженнями, а також забезпечуватиме функціонування станційної інфраструктури.

Очолив команду досвідчений полярник, метеоролог Олександр Полудень. Він їде зимувати в Антарктику вшосте.

Нагадаємо, українські полярники показали, як вимірюють китів в океані за допомогою дронів та лінійки.

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