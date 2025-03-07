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07 березня 2025, 14:23

На вихідних в Україні прогнозується сонячна погода і до +18 градусів

07 березня 2025, 14:23
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фото: ілюстративне
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Вихідні в Україні будуть теплими і сонячними, вдень до +18 градусів. Без опадів. Проте вночі ще прохолодно, тож контрасти між ранком і днем будуть відчутними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Sinoptik.ua.

В субота, 8 березня, переважатиме ясна і тепла погода по всій Україні. Зокрема, у східних регіонах (Харків, Луганськ, Донецьк) вдень очікується +12..+16 градусів. Вітер буде слабким, а сонце приємно зігріватиме. Уночі температура знизиться до "нуля".

Завтра вдень у центральних областях (Київ, Полтава, Кропивницький) +14..+18 градусів. Повітря буде свіжим, а сонце надасть відчуття справжньої весни. Уночі температура опуститься до +1 градуса.

У західних регіонах (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ) вдень +14..+16 градусів – затишне тепло, яке буде особливо приємним у гірських районах. Вітер слабкий. Уночі температура опуститься до +1 градуса.

В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях очікується +14..+16 градусів.

У неділю, 9 березня, погода суттєво не зміниться. Проте вночі буде трохи холодніше.

Раніше ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні у березні.

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