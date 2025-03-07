Київ у березні побив одразу три температурні рекорди

фото: Олег Богачук/censor.net

У Києві 6 березня було зафіксовано три температурні рекорди. Повітря після полудня прогрілося до +19,2°С, перевищивши попередній максимум 1995 року

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Мінімальна температура в цей день не опустилася нижче +7,9°С, що на 2,2°С вище за попередній рекорд для цієї дати, зафіксований у 2020 році.

Середньодобова температура досягла 11,9°С, що перевищило попередній рекорд 1995 року на 2,5°С і кліматичну норму – на 11,3°С.

За багаторічними спостереженнями, такі температурні показники відповідають типовій погоді кінця квітня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці розпочалася метеорологічна весна. За даними кліматологів, нинішня зима у Києві була найкоротшою.