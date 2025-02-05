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05 лютого 2025, 11:53

На Київщині утилізували партію небезпечних кабачків із Туреччини

05 лютого 2025, 11:53
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фото: Держпродспоживслужба
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На Київщині утилізували майже тонну кабачків завезених із Туреччини. В овочах виявили занадто багато нітратів

Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Київській області, передає RegioNews.

У кабачках із Туреччини виявили невідповідність вимогам нормативних документів, а саме: перевищений вміст нітратів.

Відповідно до вимог законодавства, вантаж затримали для його утилізації. Відтак під ніж пустили партію зі свіжими кабачками вагою 810 кілограмів.

Як уточнили в Держпродспоживслужбі, до неякісної та небезпечної відноситься продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров’я людини, майна й довкілля.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці вилучили майже 3 тисячі літрів підробного "брендового" алкоголю.

Туреччина Держпродпотребслужба овочі кабачки нітрати
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