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21 лютого 2025, 06:18

Закупив бійцям небезпечні для здоров’я продукти: на Кіровоградщині судитимуть заступника командира в/ч

21 лютого 2025, 06:18
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фото: ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Кіровоградської області, який закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Заступник командира в/ч, відповідальний за забезпечення харчового резерву, уклав угоду з приватним підприємцем на постачання 300 тонн м’ясних консервів. Однак посадовець не перевірив якість продукції, яка не відповідала визначеним нормам, та планував відправити її бійцям. Завдяки превентивній роботі ДБР, яке здійснює постійний моніторинг забезпечення військовослужбовців, вдалося запобігти можливому масовому отруєнню бійців.

Після отримання оперативної інформації були проведені лабораторні дослідження, які засвідчили, що консерви не відповідають вимогам ДСТУ та є небезпечними для споживання.

Наразі заступник командира відсторонений від посади. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Посадовцю загрожує до 8 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше до суду передали справу щодо постачання прикордонникам неякісних шоломів на 36 млн грн.

Кіровоградська область військова частина суд продукти закупівля ДБР
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