В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла 881 800 своих военных, в том числе 1140 – за последние сутки
Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, передает RegioNews.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 881800 (+1140) человек,
- танков ‒ 10261 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21311 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 24108 (+21) ед,
- РСЗО – 1306 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1096 (+2) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 27929 (+80),
- крылатые ракеты – 3085 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 39606 (+94) ед,
- специальная техника – 3769 (+0).
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