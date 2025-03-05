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05 березня 2025, 15:55

На Черкащині телефонні шахраї виманили в людей майже 800 тисяч гривень

05 березня 2025, 15:55
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Ілюстративне фото
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П'ятеро аферистів з Черкаської області можуть опинитися за ґратами на 12 років. Виявилося, що вони виманили в людей сотні тисяч гривень

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалась "телефонними шахрайствами". Організатор - 40-річний житель Умані. Він створив так званий "колл-центр", і залучив до цього ще чотирьох спільників.

Аферисти отримували інформацію про громадян, які розміщували заявки на придбання автомобільних деталей на спеціалізованому інтернет-ресурсі. Потім вони телефонували цим людям, пропонуючи продаж запасних частин на умовах повної або часткової передоплати. Ціну запчастин зазвичай називали нижче середньоринкової.

У результаті після перерахування коштів аферисти блокували покупців. Загалом зловмисники ошукали 83 людей на суму майже 800 тисяч гривень. Тепер всім чотирьом зловмисникам оголосили про підозру.

"У разі доведення вини зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше жителька Запоріжжя стала жертвою телефонних шахраїв. За її словами, їй зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку. Аферист спитав код, який прийшов на її телефон. Жінка довірилась і назвала йому код. У результаті з її рахунку списали майже 259 тисяч гривень.

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