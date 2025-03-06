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06 березня 2025, 16:05

Укрзалізниця призначила ще три додаткові поїзди на весняні вихідні

06 березня 2025, 16:05
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фото: Укрзалізниця
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"Укрзалізниця" на весняні вихідні призначила рейси додаткових поїздів №168/167 Львів – Одеса, №265/266 Київ – Одеса та №159/160 Київ – Трускавець

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

"Продаж квитків уже відкрито!", — йдеться в повідомленні.

Уже цієї неділі, 9 березня, поїзд №168/167 Львів – Одеса – Львів вирушить зі Львова о 07:26, а прибуде в Одесу о 18:17. У зворотному напрямку відправляється о 07:53, прибуваючи до Львова о 18:23.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса – Київ відправиться також 9 березня. З Києва - о 08:33, в Одесі буде о 18:08. Зворотно – об 11:27, а в Києві – о 20:42.

Вже 16 та 30 березня у Карпати українців відвезе додатковий поїзд №159/160 Київ – Трускавець – Київ. Зі столиці він відправлятиметься о 10:16, а в Трускавець прибуватиме о 19:37. Зворотно – о 08:33, у Києві – о 19:11.

Нагадаємо, нещодавно компанія призначила додаткові поїзди на весняні вихідні. Йдеться про поїзди № 213/214 Київ – Ясіня та № 777/778 Київ – Львів.

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