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28 січня 2025, 16:12

"Укрзалізниця" підвищує вартість квитків до Польщі та Угорщини

28 січня 2025, 16:12
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фото: Укрзалізниця
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З 1 лютого "Укрзалізниця" зменшить знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, водночас зросте вартість квитків

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає RegioNews.

Зазначається, що розмір знижки на квитки до Австрії та Молдови не зміниться.

"Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", – пояснили в компанії.

Так, за рахунок зменшення знижки вартість квитків до Польщі у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ зросте на 20-27%, а у вагонах купе – на 9-27%.

Зокрема, вартість квитків на поїзд Київ – Варшава зросте на 37%, а в напрямку Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% – у вагони купе.

"До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами", – додали у компанії.

Нагадаємо, у грудні "Укрзалізниця" оновила квитки на потяги. Наразі інформація дублюєеться українською та англійською мовами, у квитках немає дубляжу російською мовою.

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