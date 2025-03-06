Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда на весенние выходные

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

"Продажа билетов уже открыта!", — говорится в сообщении.

Уже в это воскресенье, 9 марта, поезд №168/167 Львов – Одесса – Львов отправится из Львова в 07:26, а прибудет в Одессу в 18:17. В обратном направлении отправляется в 07:53, прибывая во Львов в 18:23.

Поезд №265/266 Киев – Одесса – Киев отправится также 9 марта. Из Киева – в 08:33, в Одессе будет в 18:08. Обратно – в 11:27, а в Киеве – в 20:42.

Уже 16 и 30 марта в Карпаты украинцев доставит дополнительный поезд №159/160 Киев – Трускавец – Киев. Из столицы он отправится в 10:16, а в Трускавец будет прибывать в 19:37. Обратно – в 08:33, в Киеве – в 19:11.

Напомним, что недавно компания назначила дополнительные поезда на весенние выходные. Речь идет о поездах №213/214 Киев – Ясиня и №777/778 Киев – Львов.