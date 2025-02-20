фото: СБУ

Російський актор і депутат Держдуми Росії Дмитро Пєвцов був заочно засуджений в Україні до 10 років ув'язнення. Його звинувачують в здійсненні антиукраїнської пропаганди та посяганні на територіальну цілісність України

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Як відомо, Пєвцов є депутатом російської Держдуми. Також, як зазначають в СБУ, він входить до кола наближених до Кремля "громадських діячів", які відкрито підтримують повномасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Українські правоохоронці в рамках слідства задокументували, як Пєвцов неодноразово розповсюджував антиукраїнські наративи під час масових заходів за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Також в СБУ додали, що актор був частим гостем пропагарндистських ефірів на центральних телеканалах Росії. Там він неодноразово закликав до захоплення державної влади та всієї території України. А в інтерв'ю пропагандистам Пєвцов розповідав, як він ходив на голосування та особисто підтримав анексію тимчасово окупованих територій України.

Український суд на підставі зібраних доказів заочно визнав Пєвцова винним за трьома статтями Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що СБУ оголосила про підозру російському актору Дмитру Пєвцову.