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Канадський музикант Ніл Янг з початку повномасштабної війни підтримує Україну. На цей раз він вирішив показати це за допомогою безкоштовного концерту

Про це повідомляється на офіційному порталі артиста, передає RegioNews.

Музикант скоро планує розпочати свій європейський тур "Love Earth Tour". Стало відомо, що стартом Ніл Янг і Chrome Hearts зроблять безкоштовний виступ в Україні. Поки що точної дати немає, оскільки відбувається перемовини та планування.

"Ніл Янг і Chrome Hearts відкриють майбутній європейський тур Love Earth Tour в Україні безкоштовним концертом для всіх охочих! Наразі ми ведемо перемовини. Продовжуйте рок-н-рол у вільному світі!", - йдеться в повідомленні на офіційному порталі артиста.

Довідка. Ніл Янг - відомий канадський музикант у стилі кантрі та фолк. Зокрема, він має нагороди "Греммі" та "Джуно". В 2023 році The Rolling Stone назвала його одним із найвидатніших гітаристів світу.

Янг публічно підтримує Україну та виступає проти російської агресії. Він називав цю війну "божевіллям старого диктатора" (Путіна).