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03 марта 2025, 23:00

Легендарный Нил Янг приедет в Украину с бесплатным концертом

03 марта 2025, 23:00
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Фото: YouTube
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Канадский музыкант Нил Янг с начала полномасштабной войны поддерживает Украину. На этот раз он решил показать это с помощью бесплатного концерта

Об этом сообщается на официальном портале артиста, передает RegioNews.

Музыкант скоро планирует начать свой европейский тур "Love Earth Tour". Стало известно, что стартом Нил Янг и Chrome Hearts сделают бесплатное выступление в Украине. Пока точной даты нет, поскольку происходит переговоры и планирование.

"Нил Янг и Chrome Hearts откроют будущий европейский тур Love Earth Tour в Украине бесплатным концертом для всех желающих! Пока мы ведем переговоры. Продолжайте рок-н-ролл в свободном мире!", - говорится в сообщении на официальном портале артиста.

Справка . Нил Янг – известный канадский музыкант в стиле кантри и фолк. В частности, у него есть награды "Грэмми" и "Джуно". В 2023 году The Rolling Stone назвала его одним из величайших гитаристов мира.

Янг публично поддерживает Украину и выступает против российской агрессии. Он называл эту войну "безумием старого диктатора" (Путина).

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