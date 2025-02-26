Фото: скрін

В Україні на онлайн-платформі презентували визначну стрічку про Лесю Українку. Цей фільм розповідає про боротьбу та кохання відомої авторки

Про це повідомляє Довженко-Центр, передає RegioNews.

До 154 річниці з дня народження письменниці Лесі Українки на платформі "Довженко-Центр онлайн" оприлюднили фільм "Іду до тебе". Стрічка Миколи Мащенка розповідає про різні етапи життя авторки.

Ця стрічка була знята ще 1971 року. Фільм "розклав мозакою" різні етапи життя письменниці. Зокрема, розповідається про її творчість, боротьбу та кохання.

"Аскетичний візуальний стиль, побудований здебільшого на крупних чорно-білих планах, деякі критики порівнювали з "Жанною Д’Арк" Карла Теодора Дрейера. Крім іншого, з нею "Іду до тебе" ріднять і чисельні християнські посилання, а також спроба увіковічити на екрані портретну іконічність героїні", - кажуть в Довженко-Центрі.

Нагадаємо, що з 25 лютого стартував Національний кінофестиваль Cinema for Victory-2025. Серед основних завдань фестивалю називають підтримку уваги до війни в Україні, а також документування злочинів росіян проти українців.