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Голова ірландського уряду після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив про підтримку прискореного вступу України до ЄС. На його думку, це дасть Україні нові економічні можливості

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін 27 лютого зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час пресконференції після зустрічі він заявив, що Ірландія підтримуватиме Україна на шляху до прискореного членства в Європейському Союзі.

"Для нього (Володимира Зеленського) це є пріоритетом. Адже, окрім певних гарантій безпеки, членство в ЄС відкриває для України значні економічні можливості в майбутньому", - наголосив прем'єр-міністр Ірландії.

Слід зазначити, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Україна має всі шанси стати членом Європейського Союзу вже до 2030 року. За її словами, це буде можливо, якщо Україна буде рухатися такими ж темпами, як зараз. Йдеться про реформи.