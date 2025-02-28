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Глава ирландского правительства после встречи с Владимиром Зеленским заявил о поддержке ускоренного вступления Украины в ЕС. По его мнению, это даст Украине новые экономические возможности

Об этом сообщает Sky News, передает RegioNews.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин 27 февраля встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время пресс-конференции после встречи он заявил, что Ирландия будет поддерживать Украину на пути к ускоренному членству в Европейском Союзе.

"Для него (Владимира Зеленского) это приоритет. Ведь, кроме определенных гарантий безопасности, членство в ЕС открывает для Украины значительные экономические возможности в будущем", - подчеркнул премьер-министр Ирландии.

Следует отметить, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен считает, что у Украины есть все шансы стать членом Европейского Союза уже к 2030 году. По ее словам, это будет возможно, если Украина будет двигаться такими же темпами, как сейчас. Речь идет о реформах.