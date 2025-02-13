Ілюстративне фото

В Україні вирішили скасувати медалі для випускників шкіл. Це пояснили неефективністю. Особливо після пандемії та під час війни

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України, передає RegioNews.

Документ набув чинності 10 лютого. Таким чином, держава більше не буде забезпечувати школи золотими та срібними медалями для випускників з високими досягненнями. Натомість – учні з хорошими оцінками зможуть отримувати свідоцтва "з відзнакою".

Скасування золотих та срібних медалей пояснили неефективністю цієї системи. За останні шість років кількість медалістів зросла на 141,4%. Проте якість знань через труднощі повномасштабної війни та пандемію знизилась. Однак заклади освіти матимуть право самі обирати, як заохочувати учнів. Наприклад, грамотами або іншими нагородами.

Слід зазначити, що це не єдина зміна в освіті. Нещодавно очільник МОН Андрій Сташків повідомив, що з 1 вересня 2025 року будуть збільшені доплати вчителям. Він зазначив, що якщо вчитель працює на 1,5 ставки, то на руки він зможе отримувати щонайменше 15 000 гривень. За словами міністра, бюджет вже виділив на це 12 мільярдів гривень.