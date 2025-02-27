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27 лютого 2025, 14:12

Стало відомо, якою буде погода в останній день зими

27 лютого 2025, 14:12
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фото: pixabay.com
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В Україні в останній день зими у деяких областях очікуються опади з мокрим снігом, подекуди стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її прогнозом, у п’ятницю, 28 лютого у західних областях України буде дощ та мокрий сніг, а також очікується рвучкий південно-східний вітер. Водночас на решті території України без істотних опадів.

Температура повітря найнижчою очікується на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині. Там стовпчики термометрів опустяться до -10…-15 градусів вночі.

Завтра протягом дня очікується 0…+6 градусів (у західних областях буде дещо холодніше через опади), лише в східній частині на кілька градусів нижче, -3…+2 градуси.

У Києві в останній день зими опади малоймовірні. Уночі буде невеликий мороз -2…-4 градуси, вдень буде +2…+4 градусів.

Нагадаємо, на початку березня Україну накриє брудна хмара.

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