Дихати буде важко: Україну накриє брудна хмара

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У березні в Україні різко погіршиться якість повітря. Нашу країну накриє брудна хмара

Як передає RegioNews, про це свідчать дані погодного радару Ventusky.

Згідно даними, брудна хмара накриє Україну вже 1 березня.

Забруднення протримається протягом кількох днів. У цей час, як стверджується, у деяких регіонах повітря буде нездорове, а в інших — дуже нездорове.

Найгірше, за прогнозами фахівців, ситуація із брудним повітрям складеться у Житомирі. Там 2 березня показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездоровий рівень).

Першого березня хмару очікують у західних та східних регоінах, а вже 3 та 4 числа вона накриє і центральні, і південні області.

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