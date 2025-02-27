Дихати буде важко: Україну накриє брудна хмара
У березні в Україні різко погіршиться якість повітря. Нашу країну накриє брудна хмара
Як передає RegioNews, про це свідчать дані погодного радару Ventusky.
Згідно даними, брудна хмара накриє Україну вже 1 березня.
Забруднення протримається протягом кількох днів. У цей час, як стверджується, у деяких регіонах повітря буде нездорове, а в інших — дуже нездорове.
Найгірше, за прогнозами фахівців, ситуація із брудним повітрям складеться у Житомирі. Там 2 березня показники забруднення досягнуть 317 одиниць (дуже нездоровий рівень).
Першого березня хмару очікують у західних та східних регоінах, а вже 3 та 4 числа вона накриє і центральні, і південні області.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яка погода домінуватиме до кінця місяця.
Різке похолодання на сході, та ожеледиця: в Укргідрометцентрі попередили про погоду в Україні на 27 лютогоВсі новини »
26 лютого 2025, 20:05У Києві знову погіршився стан повітря: яка причина
25 лютого 2025, 08:33Стало відомо, якою буде погода в Україні у березні
24 лютого 2025, 15:23
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
27 лютого 2025, 11:11Гнатова призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ
27 лютого 2025, 10:56Адміністрація Трампа припиняє понад 90% виплат від USAID
27 лютого 2025, 10:50Посадовці ЗСУ організували корупційну схему у ТЦК Києва та Волині: деталі
27 лютого 2025, 10:43На Харківщині росіяни КАБами пошкодили дві автівки "швидкої"
27 лютого 2025, 10:34У Кропивницькому затримали агента ФСБ, який намагався спалити електропідстанцію
27 лютого 2025, 10:29В Україні заборонять виїзд за кордон журналістам і митцям
27 лютого 2025, 10:13Буданов заявив про знищення армії РФ
27 лютого 2025, 09:57Богдан Кротевич залишає "Азов" після 10 років служби
27 лютого 2025, 09:52
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки