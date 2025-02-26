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26 лютого 2025, 20:05

Різке похолодання на сході, та ожеледиця: в Укргідрометцентрі попередили про погоду в Україні на 27 лютого

26 лютого 2025, 20:05
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Синоптики поділились прогнозом погоди на четвер, 27 лютого. В деяких областях очікується різке похолодання вночі. При цьому в деяких регіонах буде значне потепління

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

Згідно з прогнозом синоптиків, 27 лютого на північному сході та сході очікується найхолодніша погода вночі - від 11 до 16 градусів нижче нуля. Вдень в цих регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 0-5 градусів морозу.

У західних областях очікується потепління. Вночі прогнозують 0-5 градусів нижче нуля, а вдень - від 5 до 10 градусів тепла. На решті території очікують прохолодну ніч (до 12 градусів морозу), але приємну температуру вдень (невеликі плюсові значення).

"На дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця", - попередили в Укргідрометцентрі.

Що стосується Київщини, то 27 лютого там очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах місцями може бути ожеледиця. Температура повітря вночі від 7 до 12 градусів нижче нуля, а вдень - від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. У столиці вночі прогнозують від 7 до 9 градусів морозу, а вдень - від 2 до 4 градусів тепла.

Укргідрометцентр погода Синоптики
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