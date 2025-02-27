Стало известно, какой будет погода в последний день зимы

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В Украине в последний день зимы в некоторых областях ожидаются осадки с мокрым снегом, местами столбики термометров опустятся до -15 градусов

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в пятницу, 28 февраля, в западных областях Украины будет дождь и мокрый снег, а также ожидается порывистый юго-восточный ветер. В то же время на остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха самой низкой ожидается в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской области. Там столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов ночью.

Завтра в течение дня ожидается 0…+6 градусов (в западных областях будет несколько холоднее из-за осадков), только в восточной части на несколько градусов ниже –3…+2 градуса.

В Киеве в последний день зимы осадки маловероятны. Ночью будет небольшой мороз -2...-4 градуса, днем будет +2...+4 градуса.

Напомним, в начале марта Украину накроет грязное облако.