В Україні фіксують масовий відтік за кордон 16-17-річних юнаків

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Протягом майже трьох років повномасштабної війни відбувається масовий відтік за кордон юнаків віком 16-17 років. Експерти зазначають, що кількість українських мігрантів, які мають намір залишитись за кордоном після війни, зростає

Як передає RegioNews, про це розповіла Радіо Свобода Ірина Маєвська, керівниця програми "Безпечна міграція та протидія торгівлі людьми" міжнародного благодійного фонду "Карітас України".

За її словами, в Україні батьки часто думають, що робити з сином, коли йому ще 15-16 років.

"Думають, як знайти якусь школу, коледж, університет за кордоном. Він ще дуже юний – 15-16 років. Найчастіше обирають Польщу, Словаччину. Якщо хлопці знають німецьку мову, то це Австрія і Німеччина", - каже експертка.

Туристичні агенції вже переорієнтувалися на нові послуги. Наприклад, неповнолітній син їде з мамою за кордон, там залишається, а мама повертається. Або дитина взагалі їде одна.

"Почастішали випадки, коли приїжджають групками хлопці 16-17 років без супроводу дорослих", - зазначає Ірина Маєвська.

Раніше ми повідомляли, скільки українських школярів перебуває за кордоном.