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27 лютого 2025, 10:13

В Україні заборонять виїзд за кордон журналістам і митцям

27 лютого 2025, 10:13
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фото: ілюстративне
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Мінкульт призупиняє видачу листів на виїзд за кордон журналістам і митцям, через те що вони можуть не повернутися

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України із 3 березня 2025 року призупиняє видачу листів сприяння для виїзду військовозобов'язаних митців та працівників медіа за кордон.

Причиною такого рішення стала велика кількість випадків, коли особи, що отримали дозвіл на виїзд за кордон під час воєнного стану, не поверталися назад.

"В зв’язку з цим з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання цього питання міністерство призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби України щодо виїзду зазначеної категорії осіб за межі державного кордону. Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині депутат заробляв на перевезенні чоловіків за кордон. коштувала така послуга від 4 тисяч доларів США.

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