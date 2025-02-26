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Про це повідомляється на офіційному порталі Президента України, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про звільнення Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Слід зазначити, що він обіймав цю посаду з червня минулого року.

Довідка. Андрій Гнатов у 2016-2018 роках був керівником штабу 36 окремої бригади морської піхоти. Згодом він також командував 36 окремою бригадою морської піхоти ім. М. Бєлінського.

Навесні 2023 року Андрія Гнатова призначили керувати обороною Бахмута. Пізніше він став командувачем військ оперативного командування "Схід". Вже в червні 2024 року він був призначений Зеленським на посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ.