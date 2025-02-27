Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ

фото: Минобороны

Об этом передает RegioNews со ссылкой на министра обороны Рустема Умерова.

В новой должности генерал-майор будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами.

Как отметил глава Минобороны, у Гнатова более 27 лет опыта в армии – от командира бригады морской пехоты до Командующего объединенных сил ВСУ и войск оперативного командования "Восток".

"Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", – подчеркнул Умеров.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский уволил Гнатова с должности Командующего Объединенных сил ВСУ.