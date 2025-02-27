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27 февраля 2025, 10:54

Дышать будет тяжело: Украину накроет грязное облако

27 февраля 2025, 10:54
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фото: freepik.com
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В марте в Украине резко ухудшится качество воздуха. Нашу страну накроет грязное облако

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky.

Согласно данным, грязное облако накроет Украину уже 1 марта.

Загрязнение продержится в течение нескольких дней. В настоящее время, как утверждается, в некоторых регионах воздух будет нездоров, а в других — очень нездоров.

Хуже всего, по прогнозам специалистов, ситуация с грязным воздухом сложится в Житомире. Там 2 марта показатели загрязнения достигнут 317 единиц (очень нездоровый уровень).

Первого марта облако ожидают в западных и восточных регионах, а уже 3 и 4 числа оно накроет и центральные, и южные области.

Ранее синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какая погода будет доминировать до конца месяца.

воздух загрязнение погода предупреждение общество
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