На Одещині судитимуть ділків, які намагалися переправити через кордон одразу 100 чоловіків

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Правоохоронці завершили розслідування стосовно фігурантів, які організували масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через держкордон. Обвинувальні акти направлені до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Організатора виїзду та його спільників судитимуть за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Фігурантам загрожує до 9 років вʼязниці.

Нагадаємо, у червні минулого року правоохоронці затримали фігурантів під час спроби переправлення через держкордон близько 100 клієнтів. Тоді зупинили чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками, ще 53 не встигли дістатися "точки збору".

Схему організував житель Одещини у квітні минулого року, залучивши 8 спільників, серед яких був правоохоронець. Через соцмережі він шукав клієнтів, які хотіли виїхати з України, та домовлявся про оплату. Учасники групи вивозили чоловіків до кордону, який ті мали перетинати пішки. Правоохоронець консультував, як об’їхати блокпости.

За "послуги" ділки брали від 4500 до 18 500 доларів з людини. Лише на останній партії ухилянтів вони планували заробити близько 1 млн доларів.