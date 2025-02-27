В Украине запретят выезд за границу журналистам и художникам

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Минкульт приостанавливает выдачу писем на выезд за границу журналистам и художникам, потому что они могут не вернуться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины с 3 марта 2025 г. приостанавливает выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и работников медиа за границу.

Причиной такого решения стало множество случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу во время военного положения, не возвращались обратно.

"В этой связи с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы. Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности", – говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине депутат зарабатывал на перевозке мужчин за границу. стоила такая услуга от 4 тысяч долларов США.