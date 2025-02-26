Перша леді розповіла, коли Зеленський залишить посаду президента

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Олена Зеленська вважає, що Володимир Зеленський може залишити посаду, коли Україна буде в безпеці

Як передає RegioNews, про це заявила перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю для італійського політичного та інформаційного ток-шоу Quarta Repubblica на каналі Rete 4.

На запитання журналіста про те, чи готова вона до того, що Володимир Зеленський залишить посаду президента, Олена Зеленська зазначила, що вони це не обговорював.

"Але я знаю, що не збирається і немає в нього такого бажання бути президентом все життя", - завила вона.

Олена Зеленська зазначила, що головне завдання, яке поставив перед собою зараз її чоловік - це щоб Україна була в безпеці.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити свою посаду заради миру в Україні або вступу країни до НАТО.

Нагадаємо, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський провів чергову Ставку верховного головнокомандувача.