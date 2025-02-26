Первая леди рассказала, когда Зеленский покинет пост президента

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Елена Зеленская считает, что Владимир Зеленский может покинуть пост, когда Украина будет в безопасности

Как передает RegioNews, об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская в интервью итальянскому политическому и информационному ток-шоу Quarta Repubblica на канале Rete 4.

На вопрос журналиста о том, готова ли она к тому, что Владимир Зеленский уйдет с поста президента, Елена Зеленская отметила, что они это не обсуждал.

"Но я знаю, что не собирается и нет у него такого желания быть президентом всю жизнь", - заявила она.

Елена Зеленская отметила, что главная задача, которую поставил перед собой сейчас ее муж – это чтобы Украина была в безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост ради мира в Украине или вступления страны в НАТО.

Напомним, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего.