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Про це президент повідомив на пресбрифінгу, інформує RegioNews.

"У нас сьогодні була серйозна військова ставка, тому що є багато різних викликів. І що б не було, які б відносини в нас з партнерами не були, але системи протиповітряної оборони, дрони, системи радіоелектронної боротьби, ракети, боротьба з ними і виробництво своїх – це також серйозна тематика", – заявив президент.

За його словами, під час сьогоднішньої наради було проаналізовано питання далекобійного озброєння, у тому ж числі й безпілотних літальних апаратів (БпЛА), а також протиповітряної оборони (ППО). Наразі у партнерів України є розуміння того, що саме сьогодні очікує від них Київ.

"Маємо широку мапу до того, що потрібно зробити, і те, що у нас є. І я задоволений сьогоднішньою ставкою", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від Ірландії радіолокаційні системи для посилення ППО.

Також Швеція надасть допомогу для посилення української ППО.