В Україні побільшало порушників ПДР, які не сплатили штрафи: де найбільше боржників

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В Україні торік зафіксовано 735 384 проваджень за несплачені штрафи ПДР

Про це свідчать дані Опендатабот, повідомляє RegioNews.

Зазначається, що майже 83% усіх боржників чоловіки. Половина проваджень, відкритих у 2024, припадає на чоловіків 25-45 років.

Водночас частка порушень серед жінок зростає щороку. Якщо у 2021 році таких проваджень було лише 9%, то наразі побільшало до 17%.

10,4% усіх боргів за несплачені штрафи зафіксували на Дніпропетровщині. Майже стільки ж (10,3%) проваджень відкрито у столиці. Трійку лідерів закриває Одещина — 7,8%.

За останній рік в усіх областях окрім Харківської (-2%) стався приріст порушень ПДР.

Найсуттєвіше зросли показники Тернопільщини — на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській — +57%.

Загалом станом на кінець минулого року в Єдиному реєстрі боржників налічується 1,8 млн. штрафів.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині суд обрав покарання для учасника смертельної ДТП. У тій аварії зіткнулись два авто, через що загинула дитина.