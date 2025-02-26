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26 февраля 2025, 14:43

В Украине увеличилось количество нарушителей ПДД, которые не оплатили штрафы: где больше должников

26 февраля 2025, 14:43
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фото: help.hvylya.net
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В Украине в прошлом году зафиксировано 735 384 производств за неуплаченные штрафы ПДД

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота, сообщает RegioNews.

Почти 83% всех должников – мужчины. Половина производств, открытых в 2024, приходится на мужчин 25-45 лет.

В то же время, доля нарушений среди женщин растет ежегодно. Если в 2021 году таких производств было только 9%, то сейчас увеличилось до 17%.

10,4% всех долгов за неуплаченные штрафы зафиксировали в Днепропетровской области. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесщина – 7,8%.

За последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), произошел прирост нарушений ПДД.

Существеннее всего выросли показатели Тернопольщины — на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской — +57%.

По состоянию на конец прошлого года в Едином реестре должников насчитывается 1,8 млн. штрафов.

Напомним, в Днепропетровской области суд избрал наказание для участника смертельного ДТП. В той аварии столкнулись два автомобиля, из-за чего погиб ребенок.

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