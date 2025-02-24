Майже половина українців мають проблеми із психічним здоров'ям через війну

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Станом на кінець 2024 року 68% жителів України повідомили про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними відомства, найпоширенішими проблемами зі здоров'ям є проблеми з психічним здоров'ям, від яких страждають 46% людей. За ними йдуть розлади психічного здоров'я (41%) та неврологічні розлади (39%).

Раніше очільник Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге повідомляв, що близько 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів - від легких до важких.

Нагадаємо, за три роки російські загарбники пошкодили та зруйнували понад дві тисячі медзакладів. Також росіяни пошкодили 242 авто екстреної медичної допомоги.