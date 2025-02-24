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24 лютого 2025, 18:12

Майже половина українців мають проблеми із психічним здоров'ям через війну

24 лютого 2025, 18:12
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фото: freepik.com
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Станом на кінець 2024 року 68% жителів України повідомили про погіршення стану свого здоров'я порівняно з довоєнним періодом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними відомства, найпоширенішими проблемами зі здоров'ям є проблеми з психічним здоров'ям, від яких страждають 46% людей. За ними йдуть розлади психічного здоров'я (41%) та неврологічні розлади (39%).

Раніше очільник Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге повідомляв, що близько 10 млн людей в Україні мають ризик психічних розладів - від легких до важких.

Нагадаємо, за три роки російські загарбники пошкодили та зруйнували понад дві тисячі медзакладів. Також росіяни пошкодили 242 авто екстреної медичної допомоги.

ВООЗ психологічна допомога захворюваність суспільство війна здоров`я
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