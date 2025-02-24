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24 февраля 2025, 18:12

Почти половина украинцев имеют проблемы с психическим здоровьем из-за войны

24 февраля 2025, 18:12
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фото: freepik.com
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По состоянию на конец 2024 года 68% жителей Украины сообщили об ухудшении состояния здоровья по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ведомства, наиболее распространенными проблемами со здоровьем есть проблемы с психическим здоровьем, от которых страдают 46% людей. За ними следует расстройство психического здоровья (41%) и неврологические расстройства (39%).

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге сообщал, что около 10 млн человек в Украине имеют риск психических расстройств - от легких до тяжелых.

Напомним, за три года российские захватчики повредили и разрушили более двух тысяч медучреждений. Также россияне повредили 242 авто экстренной медицинской помощи.

ВОЗ психологическая помощь заболеваемость общество война здоровье
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