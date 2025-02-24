У Києві фіксують високий рівень забрудненості повітря: що робити містянам

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У понеділок, 24 лютого, у столиці утримується високий рівень забрудненості повітря. Через підвищення концентрації пилу киянам радять зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення завислих речовин (пилу).

Зазначається, що маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок.

"До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Києва 24 лютого запроваджені тимчасові обмеження дорожнього руху та паркування авто. Це пов'язано із візитом іноземних делегацій.